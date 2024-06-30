Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3'üne mezar oldu - Son Dakika
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Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3'üne mezar oldu

Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3\'üne mezar oldu

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Ağaca çarparak duran otomobilde evli çift olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan iki çocuktan birisi hastanede yaşam mücadelesini yitirdi. Feci kazadan sağ kurtulan 8 yaşındaki çocuğun tedavisi ise sürüyor.

30.06.2024 21:07  Güncelleme: 22:40
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasından aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Ailenin kazadan yaralı olarak kurtulan tek çocuklarının ise tedavisi devam ediyor.

REFÜJE ÇARPIP METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Finike, Kumluca arasında bulunan D400 karayolunda Saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda Finike'den Kumluca istikametine seyir halindeki Tayfur Koç (33) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Ağaca çarpan otomobil aynı aileden 3 kişiye mezar oldu

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Refüjde bulunan ağaca çarparak durabilen araç içerisinde bulunan Tayfur Koç'un yanı sıra Hatice Koç (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sırasında ön koltukta annesinin kucağında bulunan 3 yaşındaki Zehra Koç ile arka koltuktaki ağabeyi Zişan Koç (8) kazayı yaralı olarak atlattı.

Ağaca çarpan otomobil aynı aileden 3 kişiye mezar oldu

3 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI DA HASTANEDE CAN VERDİ

Küçük kız ve ağabeyi 122 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Koç hayatını kaybetti. Aileden kazayı yaralı olarak atlatan Zişan Koç'un hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3'üne mezar oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • üzeyir Ocakcı: Çok acı maalesef.Ailenin başı sağolsun.Sabrı Cemil temenni ediyorum.Mekanları cennet olsun..?? 24 0 Yanıtla
  • Cruel Runeblue: Aşırı hız yapmayalım, Trafik kurallarına uyalım sonra üzülen taraf olmayalım giden gelmiyor maleaef.. 15 1 Yanıtla

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