Antalya\'da Trans Birey Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da trans birey Nida Nazlıer'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen üç şüpheliden, yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Nazlıer'le aynı evde yaşayan H.İ. ile son görüştüğü kişilerden H.H. ise serbest bırakıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında 31 Temmuz Perşembe akşamı meydana gelen olayda, trans birey Nida Nazlıer (45), banyoda yüzü ve boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından evde bulunan ve yardım çığlıkları attığı balkonda görülen H.İ. (23) gözaltına alınmıştı. Cinayetle ilişkilendirilen bıçak, apartman girişinde bir saksı içerisinde bulunmuştu.

Kameralardan tespit edildi

Cinayetin ardından çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay saatinde apartmandan ayrılan bir kişiyi güvenlik kameralarından tespit etti. Kimliği olmadığı belirlenen kişi Kepez'de yakalandı. Yapılan parmak izi incelemesinde, şüphelinin yabancı uyruklu Arif Ömer El Hüseyin (28) olduğu belirlendi. Şüphelinin, Sütçüler Mahallesi'nde kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Yabancı uyruklu şahıs tutuklandı, ev arkadaşı ve diğer arkadaşı serbest bırakıldı

Gözaltına alınan El Hüseyin, H.İ. ve Nazlıer'in en son görüştüğü kişilerden biri olan H.H. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Arif Ömer El Hüseyin'in, Nida Nazlıer'le ücret karşılığı ilişkiye girdiklerini, görüşme sırasında Nazlıer'in trans birey olduğunu fark ettiğini, çıkan tartışmada Nazlıer'in kendisini aynaya ittiğini, ardından yaşanan boğuşma sırasında ölümün gerçekleştiğini öne sürdüğü öğrenildi. Üç şüpheli, kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Arif Ömer El Hüseyin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli H.İ. ve H.H. ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA