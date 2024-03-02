Antalya'da U11 Yerel Futbol Ligi karşılaşmaları esnasında seyircilerin bulunduğu tribündeki tahta plakanın vidasının çıkması sonucu çökme yaşandı, 3 metreden yere düşen 3 seyirci yaralandı.
Olay, 13.30 sıralarında Muratpaşa Belediyesi Konuksever Mahallesi'nde yer alan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Stadı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U11 Yerel Futbol Ligi'nde Antalya Şimşekspor - Akdeniz Spor karşılaşması oynandığı esnada tribündeki 3 seyircinin oturduğu ahşap kısım çöktü. Aynı zamanda veli olan seyirciler yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düştü. İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan Gökhan Bardakçılar, Tayfun Sert ve Mehmet Gümüş'ü ambulansla hastaneye götürdü.
"İnsanlar otururken korkarak oturuyor"
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duruma tepki gösterenler oldu. Olayı görenlerden Akdeniz Spor Kulübü Başkanı Fevzi Uygun, "Bir anda tahtanın kalktığını gördük, Ben tek kişi zannettim ama 3'ü birden düştü. İnsanlar buraya otururken korkarak oturuyor. Bu tribünün yapılması lazım. Her hafta burada maç oynanıyor" dedi.
Ozan Erbil, 3 kişi yan yana oturuyordu. Demirin vidaları çıktı. Ardından düştüler. Senelerdir burası böyle" dedi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da U11 Yerel Futbol Ligi Karşılaşmasında Tribün Çöktü, 3 Seyirci Yaralandı - Son Dakika
İstanbul'da kaldığı apartta kalp krizi sonucu ölü bulunan 24 yaşındaki genç, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda seyir halinde olan bir tırın sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan tır, evin duvarına çarparak durabildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CHP lideri Özgür Özel, Manisa'da yaptığı konuşmada bedelli askerlik yapanlara tepki göstererek, Türkiye'yi sevenlerden oy istediklerini belirtti. Özel'in bu sözleri, daha önce attığı bedelli askerlikle ilgili tweetiyle çeliştiği şeklinde yorumlandı.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Henüzçakırı mevkide dağda mahsur kalan keçi, CANKUR ve AKOM ekiplerinin kurtarma çalışması ile özgürlüğüne kavuştu. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda keçiyi kayalıklardan kurtardı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uygulama noktasından kendisini durdurmak isteyen polisi sürükleyerek yaralayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin araçla sürüklenmesi anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki tır çarpıştı ve aracın içinde sıkışan tır şoförü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çorum'da bir genç, arkadaşının kullandığı otomobilin tavanına çıkarak seyahat etmeye başladı. Hareket halindeyken otomobil dönüş yapınca genç araçtan düşerek yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir ay içerisinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 404 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kaçak tütün, kaçak sigara, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde polisin yaptığı çalışmalar sonucu hırsızlık ve yağma suçuna karıştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Polis ekipleri şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli suç aletleri ele geçirdi.
Erzincan'da bir çocuğun soda, gazoz gibi şişelerin kapağını açmaya yarayan kapak açacağına parmağı sıkıştı. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekibi, çocuğun parmağını özenli bir şekilde keserek kurtardı. Çocuğun babası ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?