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Antalya'da Uluslararası Düzeyde Aranan 18 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Uluslararası Düzeyde Aranan 18 Şahıs Yakalandı

Antalya'da çok sayıda suçtan aranması bulunan ve uluslararası düzeyde aranan 18 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların Interpol tarafından arandığı ve işlemlerin ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Antalya\'da Uluslararası Düzeyde Aranan 18 Şahıs Yakalandı
03.01.2024 - 17:28,
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Antalya'da çok sayıda suçtan aranması bulunan ve uluslararası düzeyde aranan 18 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince, Antalya'da uluslararası düzeyde aranan hakkında difüzyon kararı bulunan şahısların tespitine ve deşifresine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

"Silahlı soygun, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma/üye olma, adam öldürme, adam kaçırma, saldırı, holiganizm, kara para aklama, hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, rüşvet, yolsuzluk, nitelikli hırsızlık ve telif hakları ihlali" suçundan haklarında bir ve birden fazla suçtan aranma kararı bulunan çok sayıda kişi için harekete geçildi.

Çalışmalarda 1 Azerbaycan, 10 Rusya Federasyonu, 3 Kazakistan Cumhuriyeti, 1 Moldova Cumhuriyeti, 2 İran İslam Cumhuriyeti, 1 Kanada vatandaşı olmak üzere Interpol tarafından uluslararası düzeyde aranan toplam 18 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan işlemlerin ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Uluslararası Düzeyde Aranan 18 Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Uluslararası Düzeyde Aranan 18 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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