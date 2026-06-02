Antalya\'da Uyuşturucu Kargo Operasyonu

Antalya'da TV ünitesine 12 paket halinde 7 kilogram skunk gizleyip, kargo aracılığıyla kente uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen şüpheli operasyonla yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, M.Z.Ç.'nin başka illerden temin ettiği uyuşturucu maddeyi kargo yoluyla kente getireceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi televizyon ünitesine zulalayarak gizlediği, kargo aracılığıyla sevkiyat gerçekleştireceği ve daha sonra satış ile dağıtımını yapacağı yönündeki bilgiler üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada, zulalanmış 12 paket halinde toplam 7 kilogram skunk ele geçirildi.

M.Z.Ç., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA