Antalya'da Uyuşturucu Kullanımı Nedeniyle Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Uyuşturucu Kullanımı Nedeniyle Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir parkta yarı çıplak halde bulunan bir şahsın yüksek dozda uyuşturucu kullanımı sebebiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

25.07.2024 11:53
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Antalya'da madde bağımlısı bir şahıs parkta ölü olarak bulundu. Yarı çıplak halde bulunan adamın yüksek dozda uyuşturucu kullanımı sebebiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi içerisinde bulunan Gazi Mustafa Gazi parkı içerisinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine park içerisinde bir şahsın yarı çıplak ve hareketsiz bir şekilde yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri parkta hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerinin yanı sıra, Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılarn ilk incelemede şahsın Şenol Ü. (43) isimli şahıs olduğu öğrenildi. Şenol Ü.'nün cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Muratpaşa, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Uyuşturucu Kullanımı Nedeniyle Ölü Bulundu - Son Dakika

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