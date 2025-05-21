Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, C.S. ve C.S. isimli şahısların uyuşturucu madde depoladığı ve bu maddeleri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 21 kilo 500 gram skunk türü esrar maddesi ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA