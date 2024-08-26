Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Skunk Esrar ve 1 Kilo Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Skunk Esrar ve 1 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Skunk Esrar ve 1 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şüpheli, jandarmaya yakalanmamak için kaçarken karayolunda ters yönde gitti. 30 dakikalık kovalamacanın ardından araç istinat duvarına çarparak durdu. Araçta yapılan aramada 6 kilo 500 gram skunk esrar, 1 kilo 40 gram kokain, hassas terazi ve büyük miktarda para ele geçirildi.

26.08.2024 11:22
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Antalya'da jandarma ekiplerinin Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde uyuşturucu madde sattığını belirlediği şüpheli, jandarmaya yakalanmamak için aracıyla kaçarken karayolunda 500 metre ters yönde gitti. 30 dakikalık kovalamacanın ardından istinat duvarına çarparak duran araçta 6 kilo 500 gram skunk esrar, 1 kilo 40 gram kokain, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlükleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Ümit Kılcı isimli şahsın Side turizm bölgesinde araç içerisinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu sattığını belirleyerek aracı takibe aldı. Jandarma ekiplerinin durdurmaya çalıştığı şüpheli araçla kaçmaya başlayınca nefesleri kesen bir kovalamaca başladı.

Karayolunda ters yönde gitti

Aracıyla Side Mahallesi'nden Antalya- Alanya D-400 karayoluna çıkan şüpheli, Sorgun Otogar köprülü kavşak yan yolda ilerlerken yakalanacağını anlayarak 'U' dönüşü yapıp yaklaşık 500 metre ters yönde giderken yoldaki araçların dikkati facia yaşanmasını önledi. Yaklaşık 30 dakikalık kovalamacanın ardından kıstırılan şüpheli aracıyla duvara çarparak yaya olarak kaçmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada; 6 kilo 500 gram skunk esrar, 1 kilo 40 gram kokain, 4 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 80 bin 565 TL ve 605 euro ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca'da bulunan Manavgat S Tipi Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Skunk Esrar ve 1 Kilo Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Skunk Esrar ve 1 Kilo Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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