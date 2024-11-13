Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: Büyük Miktarda Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: Büyük Miktarda Ele Geçirildi

Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonu: Büyük Miktarda Ele Geçirildi

Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

13.11.2024 17:05
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Antalya'da polisin yaptığı eş zamanlı oparasyonda çok miktarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplarla yönelik operasyon düzenlendi.

İl genelinde 19 ilçede belirlenen 70 adreste, başta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ile 2 Özel Harekat Timi olmak üzere toplam 90 Ekip, 303 Personel ve 5 Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Torbacı operasyonunda ve öncesinde yapılan ara yakalamalarda 10 kilo 711 gram Skunk, 7 kilo 100 gram Esrar, 4 kilo 679 gram Eroin, 3 kilo 186 gram Metamfetamin, 2 kilo 794 gram Kokain, 3.322 adet Sentetik Ecza, bin 943 adet, yaklaşık 217 bin 459 kullanımlık Sentetik Kannabinoid maddesi (A4), 142 adet Extacy, 34 gram Sentetik Kannabinoid hammaddesi (Fubinica), 13 kök Kenevir Bitkisi, 37 adet hassas terazi,

22 adet ateşli silah ve 294 adet fişek ile, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 776 bin 575 Türk Lirası, 8 bin 936 Amerikan Doları, 865 Euro, 560 Pound, 30 Sterlin, bin 500 Dinar ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: Büyük Miktarda Ele Geçirildi - Son Dakika

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