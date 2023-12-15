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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirilen Maddeler - Son Dakika
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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirilen Maddeler

Antalya İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda yarım kilogram metamfetamin, 20 bin kullanımlık bonzai/sentetik cannabinoid ve 44 adet kök kenevir ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirilen Maddeler
15.12.2023 - 13:50,
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Antalya İl Jandarma ekipleri tarafından iki ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda yarım kilogram metamfetamin, 20 bin kullanımlık bonzai/sentetik cannabinoid ve 44 adet kök kenevir ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Aksu ve Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde; Kepez ve Demre ilçelerinde şüpheli G.C., Ö.A.D. ve N.Ö isimli şahısların ikamet adreslerinde arama yapıldı. İcra edilen arama faaliyetleri sonucunda; yarım kilogram metamfetamin, 20 bin kullanımlık bonzai/sentetik cannabinoid, 44 adet kök kenevir bitkisi, 400 gram kubar esrar, muhtelif miktarlarda uyuşturucu hap ve kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak adli soruşturmalara başlatılarak, yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirilen Maddeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirilen Maddeler - Son Dakika
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