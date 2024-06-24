Antalya'da vahşi cinayet: Eski eşini boğazından bıçaklayıp, ölene kadar başında bekledi - Son Dakika
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Antalya'da vahşi cinayet: Eski eşini boğazından bıçaklayıp, ölene kadar başında bekledi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, hayatını kaybeden kadının cenazesinin başında gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanıkları, katil zanlısının olayın ardından eski eşinin başında beklediğini ve kimseyi yanına yaklaştırmadığını söyledi. Katil zanlısı polis tarafından gözaltına alınırken, kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

24.06.2024 00:06
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Antalya'da vahşi cinayet: Eski eşini boğazından bıçaklayıp, ölene kadar başında bekledi

Antalya'da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçmayan ve kimseyi yanına yaklaştırmayan katil zanlısı koca, hayatını kaybeden kadının cenazesinin başında gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir K. (48), boşandığı eşi Ayten Çağıran ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülkadir K. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eski eşini boğazından bıçakladı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öldüğünü kontrol ederek başında beklemiş

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayten Çağıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan görgü tanıkları, Abdülkadir K.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra eski eşinin başında dakikalarca bekleyerek hayatta olup olmadığını kontrol ettiğini, kimseyi yanına yaklaştırmadığını öne sürdü.

Katil zanlısı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Ayten Çağıran'ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Döşemealtı, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da vahşi cinayet: Eski eşini boğazından bıçaklayıp, ölene kadar başında bekledi - Son Dakika

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