Çıkan yangında ev küle döndü, 1 kişi dumandan etkilendi, 3 hayvan telef oldu
09.01.2026 10:27  Güncelleme: 10:29
Gündoğmuş ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef olurken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında evde bulunan anne, hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef olurken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye götürüldü.

Gündoğmuş'un Hacımehmetli Köprübaşı Mahallesi'nde dün henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın başladığı sırada ev sahibi Mehmet Y. ve oğlu Özkan Y. dışarıda bulunurken, evin en üst katındayken dumanları fark eden anne Doyduk Y., hızla aşağı indi. Ancak alt katın alevlere teslim olması nedeniyle dışarı çıkamadı.

Hayvanlarını kurtarmaya çalıştı

Alt katı ahır olarak kullanılan evin dumanla dolduğunu gören talihsiz kadın, hayvanlarını kurtarmak için içeri girdiğinde acı manzarayla karşılaştı. Ahırdaki 3 inek telef olduğunu gören anne, ahırın yan tarafındaki diğer hayvanları kendi çabasıyla dışarı çıkarmayı başardı. Dumandan etkilenen Doyduk Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye aracı arıza yaptı

Çobanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirilirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracının, olay yerine 35 kilometre mesafedeki Ortaköy Mahallesi altında arıza yapması müdahaleyi geciktirdi. Alevlere ilk müdahaleyi Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın araçları yaparak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Evleri tamamen yanan ve eşyaları kül olan aileye komşuları yardımcı oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gündoğmuş, Hayvanlar, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

