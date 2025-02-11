Antalya'da Yangın: Evinin Yanışını İzledi - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: Evinin Yanışını İzledi

Antalya'da çıkan yangında ev sahibi, elinde pantolonu ile dışarı çıkarken itfaiye facianın önüne geçti.

11.02.2025 17:53
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Evinin yanışını çaresiz gözlerle izledi, yanına alabildiği tek şey pantolonu oldu

Dairede çıkan yangında ev sahibi elinde pantolonu ile kendini sokağa attı

Yangına müdahale eden ekipler, balkondaki mutfak tüplerini alevlerden uzaklaştırıp facianın önüne geçti

ANTALYA - Antalya'da bir apartman dairesinin balkonundaki klima dış ünitesinde yangın çıktı. Evin içini dumanların kaplamasıyla yangın çıktığını fark eden ev sahibi, eline aldığı pantolonu ile kendini sokağa attı. Yangına müdahale eden ekipler, balkondaki mutfak tüplerini alevlerden uzaklaştırıp facianın önüne geçti.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 727 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin balkonundan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle daire içerisini ve apartmanı boşluğunu duman kapladı.

Elinde pantolonu ile söndürme çalışmasını izledi

Bu sırada ikamet içerisinde bulunan Necati Çelik ve diğer apartman sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. Kıyafetlerini dahi giyemeden eline aldığı pantolonu ile kendisini dışa atan yaşlı adam itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Bir başka apartman sakini kafeste bulunan muhabbet kuşu ile dışarı çıkarken, bir başka vatandaş da dairenin içerisinde kedisinin bulunduğunu belirtti.

Balkondaki mutfak tüpleri patlamadan müdahale edildi

İtfaiye ekipleri kadının talebi üzerine dairede uzun süre kaybolan kediyi aradı ancak bulunamadı. Daire sahibi Necati Çelik, tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Klima dış ünitesinden çıkan yangın nedeniyle dairede ve üst kat balkonunda maddi hasar oluştu. Öte yandan yanan dairenin balkonunda bulunan 2 mutfak tüpünün itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile patlamadan balkondan çıkartılması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yangın: Evinin Yanışını İzledi - Son Dakika

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