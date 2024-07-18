Antalya'da Yangında Evleri Yanan 2 Aile Yardım Bekliyor - Son Dakika
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Antalya'da Yangında Evleri Yanan 2 Aile Yardım Bekliyor

Antalya\'da Yangında Evleri Yanan 2 Aile Yardım Bekliyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında evleri ve hurdaları küle dönen 2 aile, yeni bir yuva arıyor. Yangın sonucunda evleri kullanılamaz hale gelen aileler, geçici olarak yakınlarının evinde kalıyor. Yardım beklediklerini belirten aileler, tüm eşyalarının yanıp gittiğini ve yapacak bir şeylerinin kalmadığını ifade etti.

18.07.2024 11:10  Güncelleme: 11:14
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Antalya'da 5 gün önce çıkan yangında evleri ve topladıkları hurdalar küle dönen 2 aile, başlarını sokabileceği yeni bir yuva bekliyor. Geçici olarak yakınlarının evinde kalan ailelerden Ali Karagün, "Neyimiz var, neyimiz yoksa hepsi yanıp gitti. Motorumuz, hurdalarımız yandı. Şu an yapacak bir şeyimiz kalmadı" dedi.

13 Temmuz Cumartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5134. Sokak'ta bulunan müstakil evin bahçesindeki atıklardan başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek yakınındaki evlere sıçradı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı diğer iki evde de maddi hasar meydana geldi.

2 aile evsiz kaldı

Yangının ardından tüm eşyaları yanan ve sokakta kalan 2 aile yardım beklediklerini söyledi. Evi yanan vatandaşlardan Ali Karagün, kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağladıklarını, tüm eşyalarının yandığını belirterek, "Cumartesi akşamı yangın çıktı, evlerimiz yandı. Neden çıktığını bizde bilmiyoruz. Neyimiz var, neyimiz yoksa hepsi yanıp gitti. Motorumuz, hurdalarımız yandı. Şu an yapacak bir şeyimiz kalmadı" dedi.

"Elimiz kolumuz bağlanmış vaziyette"

Hurda toplamakta kullandıkları motosikletin dahi yandığını belirten Karagün, "Elimiz kolumuz bağlanmış vaziyette, belediyeden gelip, bakıp gittiler. İncelediler. Biz önce Allah'a, sonra devletimize sığınıyoruz. Şu anda oğlumun yanında kalıyoruz. Memlekete gitmek istesem, Hatay'da deprem oldu. Orada da oturacak bir yer yok. Evlerin üçü de kullanılamayacak hale geldi. 2-3 aile evsiz kaldı. Destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kullanılacak bir eşya bile kalmadı"

Yanan ve tamamen kullanılamaz hale gelen ikametlerden bir diğerinde oturan yabancı uyruklu Faiz El-Celi de, "Akşam saat 6 civarı beni arayarak evin yandığını söylediler. Geldim, evde çocuklar vardı. Onlar çıkarılmış. Bütün eşyalar yanmış. Kullanılabilecek bir şey kalmadı. Şu an eşim ve çocuklarla birlikte kardeşimde kalıyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yangında Evleri Yanan 2 Aile Yardım Bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Yangında Evleri Yanan 2 Aile Yardım Bekliyor - Son Dakika
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