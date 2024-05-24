Antalya\'da Yangında Mahsur Kalan 2 Köpek Kurtarılamadı

3.Sayfa

Antalya'da bir ikamette çıkan yangında içerde mahsur kalan 2 köpek itfaiye erlerinin kendi oksijen maskesi ve kalp masajı ile müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Güzeloba Mahallesi 2212 sokak üzerinde bulunan bir sitenin giriş katında meydana geldi. İran uyruklu Raşit B.'nin evde olmadığı sırada daireden dumanlar çıktığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, komşular apartman içerisinde Raşit B.'ye ait 2 köpeğin bulunduğunu söyledi.

Kendi oksijen maskesini verdi, kalp masajı yaptı ancak başaramadı

Yoğun duman içerisinde köpeklere ulaşan itfaiye ekipleri 2 köpeği bina dışına çıkarttı. Yoğun dumandan etkilenen ve nefes almakta zorlanan köpeklere itfaiye eri kendi oksijen maskesini takarken, bir yandan da kalp masajı uyguladı. İtfaiye erinin tüm çabalarına rağmen iki köpek kurtarılamadı. Yangına şahit olan apartman görevlisi Ali Bekmezci, komşuların aramasının ardından elektrik şartellerini kapatarak apartman kapısı açtığını ancak yoğun duman nedeniyle daireye giremediğini belirterek, "Yoğun bir duman vardı. Kapıyı açtım, içerisi zindan gibiydi. Göz gözü görmüyor, nefes dahi alınamıyordu. Köpeklerin içerde olduğunu biliyordum. Ama bir şey yapamadım" dedi. - ANTALYA