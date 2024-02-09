Antalya\'da yapılan denetimlerde 16 aranan şahıs yakalandı

3.Sayfa

Antalya'da polis ekipleri tarafından 16 umuma açık yer denetlendi, 2 bin 180 şahıs ve 440 aracın sorgulanması yapıldı. Denetimlerde 16 aranan şahıs yakalanırken, 1 iş yerine kumar oynaması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele amacıyla yapılan "Umuma Açık Yer Uygulaması" kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 16 umuma açık mekanı denetledi, 2 bin 180 şahıs ve 440 aracın sorgulanmasını yaptı.

Denetimlerde 16 aranan şahıs yakalanırken, 1 iş yerine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca 1 adet av tüfeği ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi. - ANTALYA