Antalya'da yapılan denetimlerde 16 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da yapılan denetimlerde 16 aranan şahıs yakalandı

Antalya\'da yapılan denetimlerde 16 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da polis ekipleri tarafından yapılan umuma açık yer denetimlerinde 16 aranan şahıs yakalanırken, 1 iş yerine kumar oynaması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı. Ayrıca 1 adet av tüfeği ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

09.02.2024 13:51  Güncelleme: 13:53
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Antalya'da polis ekipleri tarafından 16 umuma açık yer denetlendi, 2 bin 180 şahıs ve 440 aracın sorgulanması yapıldı. Denetimlerde 16 aranan şahıs yakalanırken, 1 iş yerine kumar oynaması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele amacıyla yapılan "Umuma Açık Yer Uygulaması" kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 16 umuma açık mekanı denetledi, 2 bin 180 şahıs ve 440 aracın sorgulanmasını yaptı.

Denetimlerde 16 aranan şahıs yakalanırken, 1 iş yerine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca 1 adet av tüfeği ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da yapılan denetimlerde 16 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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