Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

21.08.2025 15:13
Antalya'da siber suç ekipleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan 9 kişiyi tutukladı.

Antalya'da Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından 9 kişi tutuklandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kent genelinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve banka-kredi kartı suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" kapsamında 14 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 9'u tutuklandı.

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, "5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu'na Muhalefet" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
