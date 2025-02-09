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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Antalya'da yunus polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da polis memuru Cuma Şimşek, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Kumluca İlçesi Kumluca-Antalya yolu 7. Kilometresinde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Yunus polisi olarak görev yapan Cuma Şimşek, 07 BYN 541 plakalı motosikletiyle Kumluca istikametinden Antalya yönüne seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şimşek, motosikletinden düşerek yolda sürüklenip bariyerlere çarptı, motosiklet ise alev aldı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, kaza anında kaskını taktığı tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.