Antalya'da Zeytinyağıyla Kayganlaşan Yolda Zincirleme Kaza - Son Dakika
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Antalya'da Zeytinyağıyla Kayganlaşan Yolda Zincirleme Kaza

Antalya'da bir kamyonet ile tırın çarpışmasının ardından yola saçılan zeytinyağı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Ekipler, yeni kazaların yaşanmaması için hızlıca önlem aldı.

01.11.2024 20:29
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Antalya'da ana yola çıkan kamyonet ile tırın çarpışma anı araç kamerasında

3 kişinin yaralandığı kazada kamyonetten yola saçılan zeytinyağıyla kayganlaşan yolda ekipler yeni bir kazanın yaşanmaması için çaba sarf etti

ANTALYA - Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kamyonetten yola saçılan zeytinyağı nedeniyle kayganlaşan yolda ekipler yeni bir kazanın yaşanmaması için çaba sarf etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Antalya istikametine seyir halindeki Ramazan Küçükkara'nın kullandığı 07 VG 640 plaka 07 BVY 04 dorse plakalı asfalt yüklü tır, Güvercinlik Ağaç Deposu kavşağına geldiğinde Murat Bozkurt'un kullandığı 07 LPY 92 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan kamyonet çarpmanın şiddetiyle sürüklenerek kavşak sisteminde dönmek için bekleyen Hasan Topçuoğlu'nun kullandığı 07 C 74279 plakalı okul servisine, ardından da Fatihcan Sarıaydın'ın kullandığı 28 NA 555 plakalı otomobile çarptı.

Kaza anı araç kamerasında

Kazada; Kamyonet sürücüsü Murat Bozkurt ve yolcu olarak bulunan Yeter Bozkurt ile servis aracında yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki Yağız E. A. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Kaza anı D-400 Karayolunda seyir halindeki bir aracın kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntüde, yolda araç yoğunluğu olduğu bir sırada Tepeköy Mevkiinde kamyonetin dikkatsiz bir şekilde yola çıktığı, karayollarına ait tırın duramayarak kamyonete yandan çarptığı görüldü.

Zeytinyağları karayoluna saçıldı

Kaza yapan kamyonetin Belenköy mevkiindeki Zeytinyağı Fabrikasında sıktırdığı zeytinyağlarını evine götürdüğü öğrenilirken, çarpışma sırasında yola saçılan zeytinyağı nedeniyle yolda büyük tehlike oluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ve Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin aldığı olduğu önlem sayesinde yeni bir kazanın yaşanmasının önüne geçildi. İtfaiye görevlileri kürekle kumlama yaparak zeytinyağının yola yayılmasının önüne geçerken, kaza yapan araçlar kaldırılarak, ASAT'a ait iş makinesi ve karayolları ekipleri tarafından yolda geniş çaplı kumlama çalışması yapılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Zeytinyağıyla Kayganlaşan Yolda Zincirleme Kaza - Son Dakika

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