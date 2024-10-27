Antalya'da Zincirleme Kaza: 5 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Zincirleme Kaza: 5 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralanırken, 5 aylık Can Katmer isimli bebek yaşamını yitirdi. Olayın ardından yaralı annenin feryatları yürek dağladı.

27.10.2024 15:48  Güncelleme: 15:56
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Antalya'da zincirleme kaza kamerada: 6 kişi yaralandı, 5 aylık bebek öldü

Bebeği ölen yaralı annenin 'ben öleyim, çocuğum yaşasın' feryatları yürekleri yaktı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralanırken, 5 aylık Can Katmer isimli bebek yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bebeğinin kaybeden yaralı annenin, sağlık ekiplerine, 'beni bırakın. Ben öleyim, çocuğum yaşasın" feryatları yürekleri yaktı.

Kaza, dün Alanya- Manavgat Doğançam Mahallesi Tekandız Mevkii D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Keskin'in kullandığı 07 LL 639 plakalı otomobil ile Neslihan Katmer'in kullandığı 07 BFV 597 plakalı otomobil ve Ömer Abdulbaki Kalkan'ın kullandığı 07 AYF 807 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlardan Neslihan Katmer'in kullandığı 07 BFV 597 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle takla atarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun yanında bulunan şarampole düştü.

Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Bölge Trafik Amirliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı Kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada Hatice Kalkan, Neslihan Katmer, Elif Özacar, Ecrin Özacar, Zeynep Katmer ve Leyla Korkmaz yaralanırken, 5 aylık Can Katmer adlı bebek yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

"Ben öleyim, o yaşasın"

Kazanın ardından ilk olarak bebek araçtan çıkarılarak ambulansa alınırken, annesi ambulans içerisinde "Beni bırakın. Ben öleyim, çocuğum yaşasın" diye feryat etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya\'da Zincirleme Kaza: 5 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Zincirleme Kaza: 5 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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