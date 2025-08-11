Antalya\'da Zincirleme Kaza: Genç Kız Yaralandı

Antalya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki araç arasında sıkışan motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı. Kazaya neden olan araç sürücüsü ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için ailesi ile birlikte Antalya'ya gelen Merve G. B. idaresindeki 06 BA 7846 plakalı Peugeot marka otomobil Antalyaspor kavşağına yaklaştığı sırada sıkışan trafikte yavaşladı. Yavaş bir şekilde ilerleyen trafikte sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BAE 066 plakalı FIAT marka otomobil, önce Havva E. Y.'nin (19) kullandığı 07 BZA 808 plakalı motosiklete ardından da önde bulunan Merve G. B. idaresindeki 06 BA 7846 plakalı araca çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle Betül G. idaresinde ki 07 SEB 53 plakalı başka bir motosiklette devrildi.

Sürücü olay yerinden kaçtı

Çarpmanın şiddetiyle 07 BZA 808 plakalı motosiklet iki araç arasında sıkışırken motosiklet sürücüsü genç kız Havva E.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazaya sebep olan 07 BAE 066 plakalı araç sürücüsü polis ekiplerinin geldiğini görünce hızla yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kaza yerinden kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatırken, iki araç arasında kalarak hurdaya dönen 07 BZA 808 motosiklet sürücüsü Havva E. Y. ve 07 SEB 53 plakalı motosiklet sürücüsü Betül G. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA