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Antalya'daki tersane yangınında 4 tekne yandı: Söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangın kısmen kontrol altına alındı

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik:

"İçerde bakım kontrolü yapılan 2 tekne ayrıca imalatı devam eden 2 tekne olmak üzere toplam 4 teknenin yandığı söz konusu"

"Şükürler olsun ki bir can kaybı ya da yaralımız yok"

ANTALYA - Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tersanede çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangına TOMA ekipleri de destek verirken, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, can kaybı ya da yaralanın bulunmadığını, işyerindeki ikisi yapım aşamasında toplam 4 teknenin yandığını bildirdi.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan bir tersanede çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD ekipleri, polis ve TOMA'lar sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler kapalı vaziyetteki tersaneye müdahale etmeye başladı. Ekipler ilk olarak dış cepheyi spiral makinesiyle keserek alevlere müdahalede bulunmaya başladı. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik şeridi oluşturdu.

Yaklaşık 2 saattir yoğun müdahalenin sürdüğü yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, büyüklüğü drone ile görüntülendi.

"Can kaybı ya da yaralımız yok"

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de bölgeye gelerek bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Çevik, yangında can kaybı ya da yaralanın bulunmadığını belirterek, "İlk aldığımız bilgilere göre saat 18: 30 civarında işyeri tamamen kapanıyor. Yaklaşık bir 40-45 dakika sonra yangının çıktığı bilgisi intikal etti. Hemen seri bir şekilde tüm ekiplerimizi itfaiyeci arkadaşlarımız, polis ekiplerimizin tamamını sevk ederek kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şükürler olsun ki bir can kaybı ya da yaralımız yok" dedi.

"4 tekne yandı"

Tersanede yatlarız zarar gördüğünü belirten Çevik, "İçerde bakım kontrolü yapılan 2 tekne ayrıca imalatı devam eden 2 tekne olmak üzere toplam 4 teknenin yandığı söz konusu. Şu anda kısmen kontrol altında. Söndürme ve soğutmaya çalışmalar devam ediyor. 6 TOMA ile de biz destek veriyoruz" diye konuştu.