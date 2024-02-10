Antalya'daki tersane yangınında 4 tekne yandı: Söndürme çalışmaları devam ediyor
Yangın kısmen kontrol altına alındı
Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik:
"İçerde bakım kontrolü yapılan 2 tekne ayrıca imalatı devam eden 2 tekne olmak üzere toplam 4 teknenin yandığı söz konusu"
"Şükürler olsun ki bir can kaybı ya da yaralımız yok"
ANTALYA - Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tersanede çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangına TOMA ekipleri de destek verirken, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, can kaybı ya da yaralanın bulunmadığını, işyerindeki ikisi yapım aşamasında toplam 4 teknenin yandığını bildirdi.
Yangın, saat 19.15 sıralarında Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan bir tersanede çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD ekipleri, polis ve TOMA'lar sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler kapalı vaziyetteki tersaneye müdahale etmeye başladı. Ekipler ilk olarak dış cepheyi spiral makinesiyle keserek alevlere müdahalede bulunmaya başladı. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik şeridi oluşturdu.
Yaklaşık 2 saattir yoğun müdahalenin sürdüğü yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, büyüklüğü drone ile görüntülendi.
"Can kaybı ya da yaralımız yok"
Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de bölgeye gelerek bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Çevik, yangında can kaybı ya da yaralanın bulunmadığını belirterek, "İlk aldığımız bilgilere göre saat 18: 30 civarında işyeri tamamen kapanıyor. Yaklaşık bir 40-45 dakika sonra yangının çıktığı bilgisi intikal etti. Hemen seri bir şekilde tüm ekiplerimizi itfaiyeci arkadaşlarımız, polis ekiplerimizin tamamını sevk ederek kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şükürler olsun ki bir can kaybı ya da yaralımız yok" dedi.
"4 tekne yandı"
Tersanede yatlarız zarar gördüğünü belirten Çevik, "İçerde bakım kontrolü yapılan 2 tekne ayrıca imalatı devam eden 2 tekne olmak üzere toplam 4 teknenin yandığı söz konusu. Şu anda kısmen kontrol altında. Söndürme ve soğutmaya çalışmalar devam ediyor. 6 TOMA ile de biz destek veriyoruz" diye konuştu.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken motoru tutuşan cip alev alev yandı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.
Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'dan kaynaklanan askeri tehdit potansiyeli nedeniyle ülkesinin 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi. Rusya lideri Putin'in Ukrayna'nın ötesine uzanmasını da ihtimal dahilinde gördüğünü belirten Breuer, "Rusya'nın Duma kararıyla savaş ekonomisine geçtiğini gördük. Şu anda olasılık artıyor" dedi.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'daki tersane yangınında 4 tekne yandı: Söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?