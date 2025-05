Antalya Emniyet Müdürü Arslan: "Çocuklarımızı 3 kuruşluk menfaatleri uğruna birilerine feda etmeyeceğiz"

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Basın Sohbetleri'nin konuğu oldu. Arslan, özellikle uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini ve Zeytinköy'e polis noktası kurulması ile çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu şehirler, bu sokaklar halkımızın. Biz çocuklarımızı 3 kuruşluk menfaatleri uğruna birilerine feda etmeyeceğiz" dedi. Kentin şehir içi trafiğine de değinen Arslan, Türkiye genelinde 1 araç başına 2,7 kişi düşerken, Antalya'da ise bu oranın 1,7 olduğuna dikkat çekti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) düzenlediği Basın Sohbetleri'nin bu ayki konuğu Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan oldu. AGC'nin sosyal tesisinde düzenlenen kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Arslan, Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli turizm şehirlerinden birisi olması nedeniyle Antalya'da verilen hizmetlerin hem Türkiye'de hem de dünyada yakından takip edildiğini belirtti. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Antalya Havalimanı'nın 3. Terminali'nin de açılışının var olan marka değerlerinin üzerine bir marka değeri daha eklediğini belirten Arslan, "Türkiye'nin 2 büyük havalimanı haline gelmesini sağlamış olan yatırımla beraber yıllık 35 milyon kapasiteye sahip olan Havalimanı biliyorsunuz 82 milyon kapasiteye çıkartılarak zaten Antalya'nın var olan önemi ve değerlerine bir değer daha katmıştır. Özellikle yaz turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte güvenlik önlemlerimizi de almış bulunuyoruz. Antalya'da tatil yaparak huzurlu ve iyi itibariyle gerek yurt içi turizmle gerekse yurt dışından gelen yabancıların ülkelerine dönmesi için ve bunu temin etmek için elimizden gelen her şeyi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm hassasiyetiyle yapacağız" dedi.

"Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Özellikle eğlence sektöründe sesli müzik yayını ile gürültü kirliliği, çevre kirliliği veya davranış bozukluklarıyla huzurlu bir şekilde yaşamaya çalışan insanları rahatsız edecek olan her türlü davranışa müsaade etmeyeceklerini belirten Arslan, "Bu konuda şimdiye kadarki olan duyarlılığımız yine en üst düzeyde devam edecektir. Sizlerin de bildiği gibi huzurun güvenliğin sağlanmasında yalnızca kuvvetlerinin değil toplumun tüm kesimlerinin desteği ve katkısı büyük önem taşımaktadır. Uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere asayiş, organize suçlar, narkotik suçlar, siber suçlarla mücadele ve bütün alanlarla ilgili çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Yaptığımız çalışmaları sizlerle sık sık paylaşıyoruz. Amacımız Antalya'da hep birlikte daha huzurlu daha güvenli bir yaşam oluşturmak. İnsan sirkülasyonunun bu kadar yoğun olduğu ilimiz doğası gereği bundan pay almak isteyen normal ve meşru yollarla bu işleri ve bu payı elde etmeye çalışanların dışında zaman zaman art niyetli kişilerin değişik suçlara yöneldiklerini görüyoruz. Ama biz hiçbir zaman bunlara şimdiye kadar olduğu gibi müsaade etmediğimiz gibi şimdiden sonra da müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bilişim konusunda kendimizi geliştirmek zorundayız"

Teknolojinin üst düzeyde kullanıldığı ve bilişim suçlarının her geçen gün geliştiği bir çağda yaşandığının altını çizen Arslan, "Teknolojinin beraberinde getirdiği ve nitelikli olarak tanımladığımız nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve benzeri suçlar da beslemektedir. Bütün bunlar emniyet teşkilatımızın iş gücünü, yoğunluğunu ve meşguliyeti arttırmaktadır. Özellikle bilişim konusunda devamlı kendimizi geliştirmek zorundayız. Çünkü her zaman bir adım öndeler özellikle bilişim konusunda devamlı yeni suç işleme şekilleri, yeni teknolojik hileler ve teknolojik yollar buluyorlar. Biz bunların peşinden koşmaktan onların önünde olarak kendimizi bilişim ve teknoloji yönünden devamlı geliştirme gayretinde ve çabası içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlarken genel güvenliği sadece suçla mücadele olarak tanımlayabiliriz. Güvenliğin tesisinde suçla mücadelenin yanında toplumsal huzur dayanışma ve iş birliğinin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Antalya'ya hizmetlerin tanıtımında kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemektedir. Özellikle yürüttüğümüz projeler, yapılan çalışmaların önleyici faaliyetlerin gerek vatandaşlarımıza duyurulması, gerekse vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi noktasında önemli katkı sunmaktadır. Vatandaşlarımızın huzur içinde yaşaması noktasında tüm birimlerimizde çalışmalarımızı ağırlık veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı menfaatleri uğruna birilerine feda etmeyeceğiz"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başta gençler olmak üzere toplum açısından en büyük tehlikenin uyuşturucu olduğuna değinen Arslan, "Bu konuda operasyonlarımızı da ara vermeden devam ediyoruz. Buna devam ederken toplumumuzu bilinçlendirmek için de büyük çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin hayatını karartan bu zehre karşı bilinçlendirmek ve her daim uyanık olmaları için büyük mesai harcıyoruz. Gençlerimizin umutları zehirleyerek alanlara geçit vermeyeceğiz. Bu şehirler, bu sokaklar halkımızın. Biz çocuklarımızı 3 kuruşluk menfaatleri uğruna birilerine feda etmeyeceğiz. Bu ülkenin her bir karış toprağı sokakları da temiz güvenli ve huzurlu kalacaktır. Uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla, tavizsiz, aralıksız, ısrarla ve sürekli olarak devam edecektir. Çünkü biz sadece bugünün değil, yarın da sorumluluğunu taşıdığımız farkındayız. Uyuşturucu yalnızca bireysel bir tehdit değildir. Aynı zamanda organize suç örgütlerinin terör finansmanının ve toplumumuzu içeriden çökertmeye çalışan karanlık yapıların en önemli araçlarından biridir. Bu nedenle uyuşturucu ile mücadele aynı zamanda terörle mücadeledir. Bu anlamda hiçbir alanı boş bırakmıyoruz. Aldığımız her ihbarda ciddiyetle değerlendiriyoruz. Gençlerimizi, geleceğimizi, toplumumuzu bu karanlık tehlikeden korumak için hep birlikte hareket etmek zorundayız" dedi.

Zeytinköy'e polis noktası

Antalya'nın uyuşturucu konusunda en sorunlu olan bölgelerinden birisi olan Zeytinköy'de polis noktası kurulması için çalışmaların son noktaya geldiğinin altını çizen Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, "Zeytinköy konusunda göreve geldiğin günden itibaren farklı uygulamalarla oradaki probleme dikkat çekme anlamında çalışmalarımız oldu. Son yaptığımız toplantıda orada bir farkındalık oluşturulduğunu gözlemledik. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı, kontrol edilen kişi sayısında ve sokaklardaki düzensiz görüntülerin azalması anlamında bir noktaya ulaştık. Ama kesinlikle bu yeterli değil. Bir yerde sorun tamamen sıfırlanmadığı veya ortadan kalmadığı sürece o sorunu hallettiğimiz söylenemez. Çalışmalarımız başarılı, geldiğimiz nokta çok iyi, ama daha iyisini yapmak için gayret ediyoruz. O yüzden farklı yöntemler denemeye çalışıyoruz. Geldiğimiz günden itibaren Zeytinköy'e bir karakol, polis noktası yapılması için çalışmamızda son aşamaya geldik. Belediye ve meclis tarafından bize tahsis edilen alan onaylandı. Yakında da oranın inşaatına başlayacağız. Zeytinköy'ün tam ortasına yapacağımız polis noktası ile orada azalmış olan ancak yeterli görmediğimiz bir eksikliği de gidermiş olacağız. Uyuşturucu ile mücadele anlamında farklı ve asimetrik yöntemler denemeye çalışıyoruz. Bunu da göstermelik olarak veya şov olsun diye değil, cadde ve parklarımızın tamamen huzur içinde bir ortam haline gelmesi için çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Antalya'da araç başına 1, 7 kişi düşüyor"

Antalya'nın şehir içi trafiğine de değinen Arslan, "Son 10 yolda Antalya'da kayıtlı araç sayısı yüzde 68 arttı. Şu anda trafikte kayıtlı araç sayısı 1 milyon 495 bin, kayıtlı motor sayısı yüzde 91 artarak sayı 501 bine ulaştı. Türkiye genelinde 1 araç başına 2,7 kişi düşerken, ilimizde ise bu oran 1,7'ye düşüyor. Motosiklet başına düşen kişi sayısı ülke genelinde 13.7 iken, ilimizde ise bir motora 5.5 kişiye düşüyor. Buda bize şehri nüfusunun yarısında fazlasının aracı olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA