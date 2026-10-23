Antalya Finike\'de devrilen aracın 43 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, 23 Ekim günü saat 00.30 sıralarında Dağbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Deveci (43) idaresindeki 07 V 7533 plakalı araç kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Deveci'nin cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlattı.