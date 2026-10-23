Antalya Finike'de devrilen aracın 43 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya Finike'de devrilen aracın 43 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

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Antalya Finike\'de devrilen aracın 43 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
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Antalya'nın Finike ilçesinde 23 Ekim günü saat 00.30 sıralarında Dağbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, 23 Ekim günü saat 00.30 sıralarında Dağbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Deveci (43) idaresindeki 07 V 7533 plakalı araç kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Deveci'nin cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA
Antalya Adli Tıp Kurumu3. SayfaAntalyaFinikeGüncelKazaSon Dakika

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