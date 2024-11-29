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Antalya Gazipaşa açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 34 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin ardından vatandaşlar sokaklara dökülürken, otellerdeki müşteriler de kendilerini dışarı attı. Deprem Alanya, Manavgat, Serik ilçelerinde de hissedildi.

Kaymakam Ürkmezer: "Herhangi olumsuz bir durum yok"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirterek, "Şu ana kadar Alanya Belediyesi, itfaiye, emniyet ve jandarmaya mal ve can kaybı konusunda gelen bir ihbar yok. Bu gibi durumlarda kurulan acil eylem ekiplerine de herhangi ulaşan bir bilgi bulunmamaktır" dedi.