Antalya Gazipaşa'da Tapu Müdürlüğünde Usulsüz İşlemlere Yönelik Operasyon - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da Tapu Müdürlüğünde Usulsüz İşlemlere Yönelik Operasyon

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Tapu Müdürlüğünde yapılan usulsüz işlemlere yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kadın toplamda 7 şüpheli, Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda aralarında Gazipaşa eski Tapu Müdürü Z.Ç'nin de bulunduğu şüpheliler, KOM ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

12.07.2024 16:20
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Tapu Müdürlüğünde yapılan usulsüz işlemlere yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kadın toplamda 7 şüpheli, Gazipaşa Adliyesine sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşen usulsüz işlemlere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında aralarında Gazipaşa eski Tapu Müdürü Z.Ç'nin de bulunduğu 7 şüpheli, KOM ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri arasında Gazipaşa Adliyesine sevk edildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından Gazipaşa Tapu Müdürlüğünde gerçekleşen usulsüz işlemlere ilişkin operasyon yapıldı. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının incelemelerinin ardından harekete geçen KOM ekipleri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Gazipaşa eski Tapu Müdürü Z.Ç. ile birlikte B.Ç., N.Ç., M.T., M.E., G.B. ve H.D. olmak üzere 3 kadın 7 şüpheli salı günü gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğinde işlemleri tamamlanan Z.Ç., B.Ç., N.Ç., M.T., M.E., G.B. ve H.D. bugün geniş güvenlik önlemleri arasında Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Gazipaşa'da Tapu Müdürlüğünde Usulsüz İşlemlere Yönelik Operasyon - Son Dakika

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