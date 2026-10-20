Antalya Kepez'de 31'i el yapımı 32 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya Kepez'de 31'i el yapımı 32 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

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Antalya Kepez\'de 31\'i el yapımı 32 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
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Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah ticareti faaliyetlerine yönelik operasyonunda 31'i el yapımı toplam 32 tabanca ve 30 şarjör ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında silah ticareti ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 31'i el yapımı 32 tabanca ve 30 şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde silah ticareti faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 31'i el yapımı olmak üzere toplam 32 tabanca ile 30 şarjör ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokmak, İmal Etmek, Nakletmek veya Satmak," ile "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçlarından adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü3. SayfaGüvenlikAntalyaGüncelKepezSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Kepez'de 31'i el yapımı 32 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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