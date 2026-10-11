Antalya Kepez\'de depo yangını söndürüldü, prefabrik büro kullanılamaz hale geldi

Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Şen Sokak'ta bulunan bir deponun büro olarak kullanılan prefabrik bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir su firmasına ait içerisinde plastik damacana ve malzemelerin bulunduğu depodan dumanların yükseldiğini gören cami imamı, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbarla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler depo içerisinde bulunan ve büro olarak kullanılan prefabrik yapıyı sardı. Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler alevlere müdahale ederken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın çevresinde bulunan depolara sıçramadan söndürülürken, prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.