 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya-Konya karayolu tırların geçişine kapatıldı, yol tekrar trafiğe açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya-Konya karayolu tırların geçişine kapatıldı, yol tekrar trafiğe açıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde tırların geçişine kapatılan yol trafiğe açıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan kar kürüme ve tuzlama çalışmalarının ardından tırların trafiğe çıkmasına izin verildi.

Antalya-Konya karayolu tırların geçişine kapatıldı, yol tekrar trafiğe açıldı
30.01.2024 - 12:24,
Abone Ol

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde tırların geçişine kapatılan yol trafiğe açıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya kara yolunda kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle gece 01.30 sıralarında tedbir amaçlı çekici türü araçların geçişine kapatıldı ve trafik ekipleri tarafından dinlenme tesislerine yönlendirilmişti. Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başlayan kar yağışı Seydişehir ilçesine kadar etkili oldu. Pazar gecesi başlayan kar yağışı etkisini artırarak bin 825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 25-30 santimetreye ulaştı. Akseki-Seydişehir Karayolu, tedbir olarak tırların geçişine saat 01.00 saatlerinde kapatılmış, Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.

Karayolları Alacabel ekipleri gece saatlerinde çok sayıda iş makinesi ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının bölgede etkisini yitirmesi ile birlikte tırların trafiğe çıkmasına izin verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Seydişehir, Antalya, Konya, Ulaşım, Hava Durumu, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya-Konya karayolu tırların geçişine kapatıldı, yol tekrar trafiğe açıldı - Son Dakika


12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45
Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası

Son Dakika
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 13:35:12. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya-Konya karayolu tırların geçişine kapatıldı, yol tekrar trafiğe açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement