Antalya Konyaaltı\'da okul servisinden inen 13 yaşındaki kıza başka servis çarptı

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde 25 Ağustos'ta okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Yasemin Tuana Özdemir'e aynı yönden gelen servis aracı çarptı. Kazada yaralanan ve yaklaşık sekiz gün hastanede tedavi gören kızının kazada yüzde 100 kusurlu gösterildiğini belirten baba İsmail Özdemir ise okul servisinin kızını daha önce uyardığı noktada indirdiğini öne sürerek kusur değerlendirmesine itiraz etti. Sorumlular hakkında işlem yapılmasını isteyen baba Özdemir, "Tüm kusur kızıma yıkıldı" dedi. Yaseminin servisin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar araç kamerasına yansıdı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 25 Ağustos'ta meydana gelen kazada, okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yasemin Tuana Özdemir'e aynı yönden gelen başka bir servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yasemin Tuana Özdemir'in köprücük kemiğinde kırık, kafatasında ve göz çukurunda çatlak oluştuğunu ifade eden baba İsmail Özdemir, tutanakta kızının yüzde 100 kusurlu gösterilmesine tepki gösterdi. Okul servisini, kazanın meydana geldiği noktada indirmemesi konusunda uyardığını belirten baba İsmail Özdemir kazaya ilişkin kamera görüntülerinin ve tanıkların değerlendirilmediğini, kusur değerlendirmesine itiraz ederek sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.

"Kızım yüzde 100 kusurlu gösterildi"

Kazada kızının yüzde 100 kusurlu gösterildiğini belirten baba İsmail Özdemir, "25 Ağustos günü, okul servisi kızımı evin önünde değil, karşı taraftaki dört yola indirdikten sonra, kızım yolun karşısına geçmeye çalışırken başka bir servis aracının çarpması sonucu yaralandı ve kızımı yüzde 100 kusurlu buldular. Okul servisinden indiği atlandı, kamera görüntüleri atlandı, şahitler atlandı, her şey atlandı. Trafik tutanağında hiçbir şekilde okul servisinden indiğinden bahsedilmedi. Dolayısıyla 13 yaşındaki kızım suçlu gözüküyor. Tüm kusur kızıma yıkıldı. Ne okul servisi hakkında işlem yapabiliyorum ne de çarpan servis şoförü hakkında herhangi bir işlem yapabiliyorum" dedi.

"Görüntülerde kızımın sağ tarafını kontrol ettiği görülüyor"

Kaza anına ilişkin ellerinde birkaç kamera görüntüsü bulunduğunu belirten Özdemir, "Görüntülerden de anlaşılacağı üzere kızım sağ tarafını kontrol ediyor. Sağ tarafından gelen araç geçtikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Yol iki şeritli bir yol, gidişli gelişli bir yol. Sol taraftan araba geleceğini hiç düşünmemiş. Keşke düşünseydi ama düşünmemiş maalesef. Başımıza böyle bir olay geldi" diye konuştu.

Olay yerini gören kamera sayısının sınırlı olduğunu ve kayıtların üzerine yeni görüntüler yazıldığını ifade eden Özdemir, "Hastanede yattık yaklaşık sekiz gün. Olay yerini gören 2-3 tane kamera var. Maalesef hepsi yedi gün kayıt tutuyor. yedi günün üzerine hepsi tekrar kayıt etmeye başlıyor. Bütün kamera görüntülerini kaçırdım. Elimde 2-3 tane kamera görüntüsü var tesadüfen. Olay anını gösteren, olaydan sonrasını gösteren 2-3 tane kamera görüntüsü var. Bunun dışında maalesef elimizde çok fazla bir şey kalmadı. Şahitler dinlenmemiş. Tutanakta şahitten bile bahsedilmiyor. Okul servisinden indiğinden bahsedilmiyor. Dolayısıyla kızımın hakkını aramaya çalışıyorum şu an" ifadelerini kullandı.

"Kızımın köprücük kemiği kırık"

Kızının sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren baba Özdemir, "Bir baba olarak, bir vicdan meselesi bu benim için. Günün sonunda o olayı ben yaşadım. Ben onunla beraber hastaneye kadar gittim. Hakkını aramaya çalışıyoruz. Ceza alması gereken insanların da ceza almasını sağlarız. Kızımın köprücük kemiği kırık. İlerleyen süreçte bir ameliyat daha olması gerekecek. Kafatasında çatlak var. Göz çukurunda çatlak var. Böbreğinde, ciğerinde biraz daha problem var. Ama onlar zamanla geçecek, yaşının küçük olması sebebiyle. İlerleyen süreçte şu an tek görünen şey, köprücük kemiğinden tekrar ameliyat olmak zorunda kalacak" dedi.

"Benim derdim davanın ceza davasına çevrilmesi"

Kazaya karışan araç sürücüsü ve kızını indiren okul servisinin sorumluluklarının değerlendirilmesini isteyen Özdemir, "Bizim isteğimiz çarpan araç suçsuz gözüküyor, indiren araç suçsuz gözüküyor. Bu insanların da ceza almalarını sağlamak. Ceza derken ceza hükmün açıklanması ertelenecek zaten. Taksirle yaralamaya sebebiyet vermek. Ama bu kadar rahat şekilde dolaşamasınlar istiyorum. Günün sonunda şu an hiçbir suçları günahları yok şekilde dolaşıyorlar. Benim derdim şu anda davanın ceza davasına çevrilmesi. Ceza davasından sonra tabii ki tazminat hakkımız var." diye konuştu.

Kazaya karışan servis şirketinin olayın ardından kendileriyle iletişime geçmediğini öne süren Özdemir, "Çarpan servis şirketi kızımı arayıp sormadı bile. Bir sosyal medya paylaşımıyla gelmek zorunda kaldılar. Şirket isim vermek doğru olmaz ama genel merkezlerini aradım. CİMER'e şikayette bulundum, Ondan sonra gelip kızımdan özür dilemek zorunda kaldılar. Kızıma bir faydası var mı? Tabii ki yok o saatten sonra. Ama ona bir moral motivasyon oldu" ifadelerini kullandı.

"Geçen sene de uyardım"

Okulun ve kızını taşıyan servis şirketinin süreçte kendilerine destek olduğunu belirten Özdemir, sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kızımın servisi her yerde yanımdaydı. Kimsenin hakkını yemeyeceğim. Okul da yanımdaydı her anda. Belki okul olmasaydı o süreci bu kadar kolay atlatamazdım. Ama günün sonunda sorumlulukları var. ve bu sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Kızının aynı noktada daha önce de indirildiğini ve bu konuda uyarıda bulunduğunu anlatan Özdemir, "Ben geçen sene de kızımı orada indiriyorlardı. Aradım ve uyardım. Benim kızımı orada indirmeyin lütfen. Orası hızlı akan bir yol. Hiçbiri fren yapmıyor. Burası hızlı akan bir yol. Başka yerde indirmeleri gerektiğini söyledim. Ona rağmen orada indirmeleri en çok zoruma giden şey de zaten bu. O yüzden ceza almaları gerekiyorsa ceza almalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Karşıdan karşıya geçerken araba çarptı"

Yasemin Tuana Özdemir "Okul servisinden iniyordum. Beni evimin önünde bırakmak yerine karşıdan karşıya geçmek zorunda olduğum bir yerde bıraktı. Ben de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken araba çarptı.

Hastanede uyandığımı hatırlıyorum. Çok canım acıyordu "dedi.