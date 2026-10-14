Kandıralı Ferdi yine yaptı yapacağını! Toprak Razgatlıoğlu neye uğradığını şaşırdı

Kendine özgü şarkı söyleme tarzıyla tanınan Kandıralı Ferdi, bu kez milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun doğum günü kutlamasında yaptığı gafla güldürdü. MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Razgatlıoğlu için şarkı söylemeye başlayan Ferdi, yanlış isim kullanınca ortaya eğlenceli anlar çıktı.

TOPRAK'I KUTLARKEN BAŞKA BİR İSİM SÖYLEDİ

Toprak Razgatlıoğlu'nun doğum gününü şarkıyla kutlamak isteyen Kandıralı Ferdi, sözlerin sonunda beklenmedik bir gaf yaptı. Ferdi, milli motosikletçiye dönerek "Doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun Kenan abi" ifadelerini kullandı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kendi doğum gününde başka bir isimle kutlanan Toprak Razgatlıoğlu, duydukları karşısında şaşkınlık yaşadı. Kandıralı Ferdi'nin isimleri karıştırması ve Razgatlıoğlu'nun o anki tepkisi, kutlamanın en dikkat çekici anı oldu.