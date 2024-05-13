Antalya Konyaaltı'nda Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Antalya Konyaaltı'nda Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya Konyaaltı\'nda Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 0.2 hektarlık alan zarar gördü. Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, 4 arazöz, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 0.2 hektarlık alan zarar gördü.

13.05.2024 19:57
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 0.2 hektarlık alan zarar gördü.

Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, 4 arazöz, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 0.2 hektarlık alan zarar gördü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Konyaaltı'nda Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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