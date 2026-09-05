Antalya Manavgat'ta akaryakıt istasyonu sahibi ofisinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta akaryakıt istasyonu sahibi ofisinde hayatını kaybetti

Antalya Manavgat\'ta akaryakıt istasyonu sahibi ofisinde hayatını kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde akaryakıt istasyonu işleten Mustafa Ünal, iş yerinin üst katındaki ofisinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir kesici veya delici ize rastlanmayan Ünal'ın cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi; bugün öğle namazı sonrası Musulu Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akaryakıt istasyonu işleten iş adamı, istasyonunun üst katındaki ofisinde ölü bulundu.

Mustafa Ünal sahibi olduğu, Manavgat Şelale yolu üzerinde Çayyazı yol kavşağında bulunan akaryakıt istasyonunun üst katında bulunan ofisinde hareketsiz bir şekilde bulununca, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Manavgat'ın sevilen iş adamlarından Mustafa Ünal'ın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk incelemelere göre Ünal'ın vücudunda herhangi bir kesici ya da delici bir ize rastlanılmadığı öğrenildi.

Mustafa Ünal'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Manavgat Şelalesi yolu üzerinde bulunan Musulu Aile Mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Mustafa Ünal, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Manavgat'ta akaryakıt istasyonu sahibi ofisinde hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta akaryakıt istasyonu sahibi ofisinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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