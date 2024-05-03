Antalya Manavgat\'ta kaza: 2 kişi yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın aynı istikamette seyir halindeki kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün Antalya- Alanya D400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Topal'ın kullandığı 07 NGM 97 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halindeki Şaban Kaya'nın kullandığı 09 BC 212 plakalı kamyonet çarpıştı. Yolun uzun süre kapanmasına neden olan kazada araç sürücülerinden Eyüp Topal ve araçta yolcu olarak bulunan Şükrü Polat yaralandı.

Yaralılar 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA