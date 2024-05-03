Antalya Manavgat'ta kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta kaza: 2 kişi yaralandı

Antalya Manavgat\'ta kaza: 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Antalya-Alanya D400 kara yolunda gerçekleşti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

03.05.2024 09:59
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın aynı istikamette seyir halindeki kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün Antalya- Alanya D400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Topal'ın kullandığı 07 NGM 97 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halindeki Şaban Kaya'nın kullandığı 09 BC 212 plakalı kamyonet çarpıştı. Yolun uzun süre kapanmasına neden olan kazada araç sürücülerinden Eyüp Topal ve araçta yolcu olarak bulunan Şükrü Polat yaralandı.

Yaralılar 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Manavgat'ta kaza: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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