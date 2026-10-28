Antalya Muratpaşa'da ışıklar çalışmayınca trafiği sürücüler açmaya çalıştı - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da ışıklar çalışmayınca trafiği sürücüler açmaya çalıştı

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Antalya Muratpaşa\'da ışıklar çalışmayınca trafiği sürücüler açmaya çalıştı
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Antalya Muratpaşa\'da ışıklar çalışmayınca trafiği sürücüler açmaya çalıştı
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Antalya Muratpaşa'da mesai yoğunluğu ve yağışla ağırlaşan trafik, devre dışı kalan sinyalizasyon yüzünden kavşakta durma noktasına geldi. Polisin bulunmadığı kavşakta araç ve motosikletlerinden inen sürücüler trafiği açmaya çalıştı, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çalışmayan trafik ışıkları nedeniyle kavşak sisteminde trafik kilitlendi. Vatandaşlar, trafik polislerinin bulunmadığı kavşakta sıkışan trafiği açmak için büyük çaba harcadı. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde mesaiye yetişmeye çalışan vatandaşların yoğunluğu ve yağışlı havanın etkisiyle ağır ilerleyen trafik, kavşak sistemindeki sinyalizasyon sisteminin de devre dışı kalması nedeniyle durma noktasına geldi. Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta sürücüler önce geçebilmek için yolu tıkayınca trafik kilitlendi. Kavşak sisteminde trafik durma noktasına gelince devreye duyarlı sürücüler girdi. Araç ve motosikletlerinden inen bazı sürücüler trafik polislerinin de bulunmadığı kavşakta sıkışan trafiği açmak için yoğun çaba harcadı. Bir süre sonra adrese gelen trafik polisi kavşak sitemindeki trafik akışını düzene sokmaya çalıştı. Zaman zaman sürücüler arasında küçük tartışmaların yaşandığı kavşakta vatandaşların kilitlenen kavşağı açma çabaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Muratpaşa'da ışıklar çalışmayınca trafiği sürücüler açmaya çalıştı - Son Dakika
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