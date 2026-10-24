Antalya Muratpaşa'da kültür merkezinin 5. katındaki ofiste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da kültür merkezinin 5. katındaki ofiste çıkan yangın söndürüldü

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Antalya Muratpaşa\'da kültür merkezinin 5. katındaki ofiste çıkan yangın söndürüldü
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Antalya Muratpaşa\'da kültür merkezinin 5. katındaki ofiste çıkan yangın söndürüldü
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Antalya Muratpaşa'da Türkiye Diyanet Vakfı Kültür Merkezinin 5. katındaki ofiste çıkan yangın, kitabevi çalışanları ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ders için 10.30'da gelecek öğrencilerden önce çıkan yangında olumsuzluk yaşanmadı, çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.

Antalya'da, Türkiye Diyanet Vakfı Kültür Merkezinin 5. katında çıkan yangın korkuttu. Diyanet kitabevi çalışanlarının ilk müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Diyanet Vakfı Kültür Merkezine 6 katlı binanın 5. katındaki ofiste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ofisten yükselen dumanları fark eden binanın 1. katındaki kitabevi çalışanları, hızla üst kata çıkarak yangına yangın tüpüyle müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını tamamen söndürdü.

Öte yandan, kültür merkezine öğrencilerin ders için saat 10.30'da geldiği, yangının 1 saat önce çıkması oluşabilecek bir olumsuzluğun önüne geçti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Muratpaşaİnceleme3. SayfaAntalyaGüncelYaşamSon Dakika

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