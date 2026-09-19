Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Antalya\'nın Manavgat ilçesinde otobüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki kavşakta otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada otobüs sürücüsü ile otomobildeki yolcu yaralandı. Yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otobüs sürücüsü ile otomobildeki yolcu yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki Evin Pansiyon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin G. idaresindeki 07 C 74697 plakalı otobüs, 1060 Sokak'tan Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıkan Sinan C. idaresindeki 06 DV 2111 plakalı otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne araçlarda sıkışan yaralıların bulunduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ekipleri ile sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri, önce otomobilde yolcu olarak bulunan Ümit Ç'yi, ardından otobüs sürücüsü Hüseyin G'ü araçlardan çıkardı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından caddedeki trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaManavgatAntalyaİtfaiyeTrafikUlaşımGüncelSon Dakika

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