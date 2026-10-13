Antalya Valiliği, okul çevresinde 50 metrelik güvenlik tedbirlerini başlattı - Son Dakika
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Antalya Valiliği, okul çevresinde 50 metrelik güvenlik tedbirlerini başlattı

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Antalya Valiliği, 'Güvenli Okullar' projesi kapsamında okul çevresinde 50 metreye kadar güvenlik tedbirlerini yürürlüğe koydu. Öğrenci, velisi/vasisi ve okulla ilgisi olmayanlar okul çevresinden uzaklaştırılacak; öğrenciler eğitim saatlerinde umuma açık mekanlara alınmayacak.

Antalya Valiliği, okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla yeni tedbirleri yürürlüğe koydu.

Antalya'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almasını sağlamak amacıyla yürütülen "Güvenli Okullar" projesi kapsamında yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar doğrultusunda Antalya Valiliği tarafından okul çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin karar yayımlandı.

Okul çevresinde 50 metre kuralı

Valilik kararına göre ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeydeki resmi ve özel okulların 50 metreye kadar olan yakın çevresinde güvenliğin sağlanması için çeşitli tedbirler uygulanacak.

Bu kapsamda okul öğrencisi, öğrenci velisi veya vasisi ve okulla ilgisi bulunmayan kişilerin okul çevresinde, bahçesinde ve okul kapısı önünde bulunmalarına ilişkin sınırlamalar getirildi. Kararda, "Öğrencilerin şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan, ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek unsurlardan (müstehcen neşriyat vb. dahil), yasa dışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması için ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki resmi ve özel tüm okulların yakın çevresinde, bahçesinde ve okul kapısı önünde okul öğrencisi, öğrenci velisi/vasisi ve okulla ilgisi olmayan şahıslar okul çevresinden uzaklaştırılacaktır" denildi.

Öğrencilerin okul çevresinde beklemesine sınırlama

Kararda, öğrencilerin mazeretleri bulunmaksızın okulun dış kapısı ve çevresinde beklemelerine izin verilmeyeceği belirtildi. Sportif ve kültürel faaliyetler gibi istisnalar dışında uygulanacak tedbirin, öğrencilerin güvenliğini sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Öğrenciler umuma açık mekanlara alınmayacak

Düzenlemeye göre resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, eğitim-öğretim saatleri içerisinde umuma açık mekanlara, istirahat ve eğlence yerlerine alınmayacak.

Gürültü ve seyyar satıcılara yönelik tedbirler

Okul çevresinde eğitim faaliyetlerini olumsuz etkileyen gürültünün önlenmesi de karar kapsamında yer aldı. Bu doğrultuda, araç içinde veya dışında yüksek sesle müzik dinlenerek gürültü kirliliği oluşturulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca okul çevresinde seyyar satıcıların anons yaparak veya hanutçuluk şeklinde satış gerçekleştirmelerinin engellenmesi öngörülüyor.

Kurallara uymayanlara yasal işlem uygulanacak

Antalya Valiliği tarafından yayımlanan karara aykırı davrananlar hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
Antalya Valiliği3. SayfaGüvenlikGüncelEğitimSon Dakika

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