Antalya ve İstanbul'da kaçak alkol operasyonunda 4 kişi yakalandı, 1'i serbest kaldı - Son Dakika
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Antalya ve İstanbul'da kaçak alkol operasyonunda 4 kişi yakalandı, 1'i serbest kaldı

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Antalya merkezli kaçak ve sahte alkollü içki soruşturması, Antalya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla sonlandırıldı. Operasyonda Antalya'da 3, İstanbul'da 1 şüpheli yakalandı; İstanbul'daki şüpheli serbest bırakıldı, Antalya'daki 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Antalya'da kaçak ve sahte alkollü içki ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik 22 Aralık 2025'te planlı çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen 2 ara yakalamada 460 litre etil alkol, 28 şişe kaçak veya sahte alkollü içki, 21 litre kaçak veya sahte alkollü içki, 3,7 litre alkol aroması, 8 bin 256 şişe etiketi, 4 bin 168 sahte bandrol, bin 510 şişe boğaz jelatini, 665 şişe kapağı, 650 şişe kapişonu ve 353 boş alkol şişesi ele geçirildi. Soruşturma, 7 Ekim'de Antalya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla sonlandırıldı.

Operasyonda Antalya'da 3, İstanbul'da 1 olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. İstanbul'da yakalanan M. Ü., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da gözaltına alınan K. I., E. C. I. ve R. Ö'nün ikametlerinde yapılan aramalarda 30 şişe viski türü kaçak veya sahte alkollü içki, 63 litre etil alkol, 2,5 litre alkol aroması, 46 sahte bandrol, 4 bin 693 boş alkollü içki şişesi, 80 şişe etiketi, 70 şişe kapişonu ve 67 şişe kapağı bulundu.

Böylece soruşturma kapsamında ele geçirilen malzemelerin toplamı 520 litre etil alkol, 58 şişe kaçak veya sahte alkollü içki, 24 litre kaçak veya sahte alkollü içki, 6,2 litre alkol aroması, 8 bin 336 şişe etiketi, 4 bin 214 sahte bandrol, bin 510 şişe boğaz jelatini, 732 şişe kapağı, 720 şişe kapişonu ve 5 bin 45 boş alkol şişesine ulaştı.

3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya ve İstanbul'da kaçak alkol operasyonunda 4 kişi yakalandı, 1'i serbest kaldı - Son Dakika
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