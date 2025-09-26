Antalya\'ya gökten buz kütlesi düştü

Antalya'da bir parkta devriye gezen güvenlik görevlileri, duydukları gürültünün ardından sesin geldiği bölgeye gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güvenlik görevlileri yerde büyük bir buz kütlesi buldu. Uçaktan düştüğü tahmin edilen buz kütlesi sabah saatlerinde eridi.

GÖKTEN BUZ KÜTLESİ DÜŞTÜ

Olay, dün akşam saat 20.45 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Kepez belediyesi Dokumapark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde devriye görevi yapan güvenlik görevlileri yaklaşık 20 metre uzaklıkta yüksek bir ses duydu. Sesin geldiği bölgeye giden görevliler, toprak zemine saplanmış ve parçalanmış büyük bir buz kütlesi buldu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, gökyüzünden hızla düşen buz kütlesini gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uçaktan düştüğü tahmin edilen buz kütlesi, sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığı nedeniyle eridi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

"UÇAKTAN DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Dokumapark güvenlik amiri Recep Çobanoğlu, "Akşam saat 20.45 sıralarında güvenlik görevlisi arkadaşlarımız devriye görevindeyken çok yüksek bir ses duyuyor. Sesin geldiği yaklaşık 20 metre ileride, yere düşmüş ve parçalanmış bir buz kütlesi görüyorlar. Aslında kütle ilk anda daha büyüktü, zemine çarpınca parçalanmış. Şu an gördüğümüz, erimiş ve küçülmüş hali. Biz bunun uçaktan düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz, başka bir ihtimal aklımıza gelmiyor" ifadelerini kullandı.