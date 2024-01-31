Apartman boşluğunda bulunan ceset davasında Can Paksoy'a zorla getirme kararı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda 14 yıl önce bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun davasında mahkeme, hakkındaki beraat kararı bozulan sanık Can Paksoy'un zorla getirilmesine hükmetti.
Beyoğlu'nda 26 Eylül 2010'da bir apartmanın havalandırma boşluğunda Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cesedinin bulunmasına ilişkin davada, hakkındaki beraat kararı bozulan sanık Can Paksoy'un yeniden yargılanmasına başlandı. İstanbul 19.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun babası müşteki Ergün Erköseoğlu hazır bulundu. Tutuksuz sanık Can Paksoy ise duruşmaya katılmadı. Bozma ilamının okunmasının ardından söz alan Erköseoğlu'nun avukatı, "Mütalaayı verecek savcı gelmediğinden, sanık da duruşmada hazır bulunmadığından, mütalaayı verecek savcı ve sanığın da hazır bulunduğu duruşmada bozmaya ilişkin ayrıntılı beyanda bulunacağız. Kısa bir gün verilmesini talep ediyoruz" dedi.
Can Paksoy'un avukatı da "Mütalaayı verecek savcı gelmediğinden, sanık da duruşmada hazır bulunmadığından, mütalaayı verecek savcı ve sanığın da hazır bulunduğu duruşmada bozmaya ilişkin ayrıntılı beyanda bulunacağız. Kısa bir gün verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Paksoy'a zorla getirme kararı
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Can Paksoy'ın zorla getirilmesine ve bozma ilamına karşı beyanlarını hazırlamaları için taraflara süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
Olayın geçmişi
Nazlı Sinem Erköseoğlu 26 Eylül 2010'da Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki Mithatpaşa Apartmanı'nın havalandırma boşluğunda ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Mahmut Emre Paksoy ve Can Paksoy hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Aralık 2014'de sanıkların 'kasten öldürme' veya 'tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesinde ölüme sebebiyet verme' suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar vermişti.
Kararın ardından yapılan itiraz sonucu 23 Mayıs 2018'de mahkeme kararını usulden bozmuştu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada ise 5 Şubat 2020'de karar çıkmıştı. Mahkeme, sanıklar Can Paksoy ve Mahmut Emre Paksoy hakkında her ne kadar 'kasten öldürme' suçundan dava açılsa da, mahkumiyetleri için kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlarına hükmetmişti. Daha sonra tekrar yapılan itirazlar sonucu sanık Mahmut Emre Paksoy hakkında verilen karar herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden onanırken, sanık Can Paksoy hakkındaki karar 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olduğu ve beraat kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle oy çokluğuyla bozulmuştu.
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