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Apartmanın zemin katında yangın: 6 yaşındaki çocuk dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki daire alevlere teslim oldu. Dumandan etkilenen 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi 503 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. ile N.T. çifti ve 6 yaşındaki erkek çocukları A.T'nin yaşadığı dairenin oturma odasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden anne ve baba A'yı alarak panikle sokağa çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 yaşındaki A.T., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından baygın şekilde ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın çıkan dairenin üst katında ikamet eden S.A. ise kontrol amaçlı özel bir hastaneye götürüldü.

Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.