Araban Ovası'ndaki Yangın: 2 Bin Dönüm Alan Yandı - Son Dakika
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Araban Ovası'ndaki Yangın: 2 Bin Dönüm Alan Yandı

12.06.2025 16:00
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Yangında 2 bin dönüm ekili alan kül oldu, 28 keçi telef. Hasar tespiti tamamlandı.

Araban Ovası'ndaki yangınların hasar tespit çalışmaları tamamlandı

2 bin dönüm ekili alan yandı, 28 keçi telef oldu

GAZİANTEP - Gaziantep Araban Ovası'nda dün akşam saatlerinde çıkan ekili alan yangını sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Yangında, 2 bin dönüm ekili alanın yandığı ve 28 keçinin telef olduğu belirlendi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Araban Ovası'nda bulunan 8 ayrı buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa sürede yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi traktörleriyle yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 bin dönüm ekili alan yandı, 28 keçi telef oldu

Yangının ardından, Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri ile Araban Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Ekiplerin yaptığı hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Yangının neden olduğu hasar ile ilgili konuşan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Araban Ovası'nın değişik bölgelerinde sulu tarım yapılan hububat ekili alanlarda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın hasada hazır yaklaşık 2 bin dönüm makarnalık sert durum buğdayı ve arpayı kül etti. Yangınlar sırasında ilçeye bağlı kırsal Esentepe Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Talip Yağcı ile Abdullah Yağcı'ya ait keçi sürüsü de alevlerin arasında kaldı. Alevlerin arasında kalan 70 keçinin 28'i telef oldu, 42 keçi ise ağır yaralandı. Yangında mağduriyet yaşayan çiftçilerimizin mağduriyetlerinin karşılanması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri ile Araban Ziraat Odası Başkanlığı olarak hazırladığımız tespit tutanaklarının ilgili makamlara bildirdik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Araban Ovası'ndaki Yangın: 2 Bin Dönüm Alan Yandı - Son Dakika

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