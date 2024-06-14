Araç kamerasına yansıyan kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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Araç kamerasına yansıyan kaza: 4 yaralı

Karabük'te meydana gelen kaza, bir otomobilin şerit değiştirmesi sonucu diğer araçla çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve olay anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

14.06.2024 21:08
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İki otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasına yansıdı: 4 yaralı

KARABÜK - Karabük'te şerit değiştiren otomobilin çarptığı araç savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Namal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. D.G. idaresindeki 34 FJD 876 plakalı FİAT marka otomobil, B.Ç. idaresindeki 78 YB 607 plakalı TOFAŞ marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabilen 34 FJD 876 plakalı otomobilde sürücü D.G. ile araçta yolcu olarak bulunan F.G., E.G. ve M.E.G., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan aynı yol güzergahında ilerleyen bir başka otomobilin araç içi kamerasına yansıyan kazayla polis soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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