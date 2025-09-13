Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları

Haberin Videosunu İzleyin
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
13.09.2025 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
Haber Videosu

Üsküdar'da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı diğer sürücünün yanındaki kadının yüzüne biber gazı sıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kadının geçici görme kaybı yaşadığı ve saldırgan sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi. Saldırgan sürücü gözaltına alındı.

Üsküdar'da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı diğer sürücünün yanındaki kadının yüzüne biber gazı sıkarken o anlar kameralarca kaydedildi.

İstanbul Üsküdar'da tepki çeken bir olay meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

ARACA YANAŞTI, YAN KOLTUKTAKİ KADINA BİBER GAZI SIKTI

Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, diğer araca çarptıktan sonra yoluna devam etti. Bunun üzerine başlayan kavga kısa sürede küfürleşmeye dönüştü. Trafik ışıklarına kadar süren tartışmada, otomobil sürücüsü elindeki biber gazını diğer araçta yolcu koltuğunda oturan kadına sıktı. Olayın ardından sürücü hızla uzaklaşırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KADIN 3 SAAT GÖRME KAYBI YAŞADI

Biber gazına maruz kalan kadının yaklaşık 3 saat görme kaybı yaşadığı öğrenildi. Hastaneye giderek sağlık raporu alan kadın ile yanındaki sürücü, saldırgan sürücüden şikayetçi oldu. Öte yandan olay sırasında saldırgan sürücünün aracının arka koltuğunda çocuğunun da bulunduğu iddia edildi. Kadın, kısa süre önce boyun ameliyatı geçirdiğini ve başında korse olmasına rağmen saldırıya uğradığını belirtti.

6 BİN LİRA PARA CEZASI

Olayla ilgili çalışma yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, şüphelinin araç plakasından M.Ş. (36) olduğunu belirledi. Şüpheliye 'Tehlikeli şerit değiştirmek', 'Sürücülerin işaret vermeden şerit değiştirmesi', 'Başkalarını tehlikeye düşürecek şekilde gereksiz ani yavaşlamak', Saygısızca araç kullanmak' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden toplam 6 bin 139 lira idari para cezası uygulandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Ayrıca gözaltına alınan şüphelinin ifadesi alınarak 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit, hakaret' suçlarından adli işlem yapıldı. Şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Üsküdar, trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar
TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim
İzmir’deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı
İsrail’den Lübnan’a İHA saldırısı Bir kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı! Bir kişi hayatını kaybetti

19:15
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
17:01
Galatasaray taraftarı Barış Alper’i affetti
Galatasaray taraftarı Barış Alper'i affetti
16:06
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP’li 2 isim için ihraç talebi
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi
15:17
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler: Kapıyı açınca kıyamet kopmuş
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler: Kapıyı açınca kıyamet kopmuş
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manavgat Belediyesi’ndeki rüşvet paraları için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet paraları için ilk yorum
14:33
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti’ye katıldı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 19:50:32. #7.12#
SON DAKİKA: Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.