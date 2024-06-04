Aracı alev alev yandı, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Aracı alev alev yandı, gözyaşlarına boğuldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki arabası yanan emekli uzman çavuş, gözyaşlarına hakim olamadı. Emekli uzman çavuş Adem Coşkun'a ait araç, sabaha karşı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak üzerinde alev aldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri aracı kullanılamaz hale getirdi. Coşkun, aracının yanmasına ağlayarak, olayın sabotaj olabileceğini düşündüğünü belirtti. Polis, olayın aydınlatılması için inceleme başlattı.

04.06.2024 19:11
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Aracı alev alev yandı, gözyaşlarına boğuldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki arabası yanan emekli uzman çavuş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, sabaha karşı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak üzerinde meydana geldi. Emekli uzman çavuş Adem Coşkun'a ait park halindeki 59 AAG 448 plakalı hafif ticari alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

"O benim ekmek teknemdi, çok üzüldüm, elim ayağım titriyor"

Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ekmek teknesinin yanmasına ağlayan emekli uzman çavuş Adem Coşkun, "Ekmek teknem olan aracım yandı, çok üzgünüm. Oğlum arabadan korna sesi geldiğini duymuş ve gelip beni uyandırdıktan sonra arabanın başına gittik. Çok üzüldüm ve şu an ne yapacağımı bilmiyorum, elim ayağım titriyor. Olayda sabotaj ihtimali olabileceğini düşüyorum, söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

Öte yandan gözyaşlarına hakim olamayan Coşkun'u oğlu ve komşuları teselli etti. Polis tarafından olayın aydınlatılması için detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aracı alev alev yandı, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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