Aracına taş isabet eden vatandaş ölümden döndü - Son Dakika
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Aracına taş isabet eden vatandaş ölümden döndü

Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunda seyir halindeyken aracına taş isabet eden bir vatandaş, ölümden döndü. Daha önce aynı yolda meydana gelen bir olayda ise 2 genç hayatını kaybetmişti. Olayı yaşayan vatandaş, yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.

26.07.2024 19:55
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Aracına taş isabet eden vatandaş ölümden döndü

TUNCELİ - Tunceli-Pülümür- Erzincan kara yolunda seyir halindeyken aracına taş isabet eden vatandaş ölümden döndü. Daha önce de aynı yolda özel bir araca kayanın isabet etmesi sonucu 2 genç hayatını kaybetmişti.

İzmir'den Munzur Kültür ve Doğa Festivaline katılmak için memleketine gelen Orhan Yıldız, Tunceli-Pülümür kara yolunda seyir halindeyken aracına taş isabet etti. Olay esnasında soğukkanlı davranan Yıldız ölümden döndü. Ön cama isabet eden taş nedeniyle kısa süreli şok yaşadığını belirten Yıldız, "O şokla neredeyse yoldan çıkacaktım. Son anda soğukkanlılığımı koruyarak aracı toparlayabildim. Taşın aracıma isabet ettiği yer daha önce 2 gencin öldüğü bölge. Bu yoldan her gün yüzlerce araç geçiyor. Yetkililerin başkaca ölümler ve yaralanmalar yaşanmaması için bir an önce önlem alması gerekiyor" dedi.

Aynı bölgede 6 Temmuzda yine bir araca kaya parçası isabet etmiş, olayda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aracına taş isabet eden vatandaş ölümden döndü - Son Dakika

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