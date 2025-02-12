Araçlara Zarar Veren Çocuklar Yakalandı

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Araçlara zarar veren çocuklar önce kameralara sonra polise yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde bir aydır park halindeki araçlara sönmüş kireç dökerek zarar veren iki çocuk yakalandı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde İkiz Sokakta bulunan çok sayıda araç ve motosiklete üzerine sönmüş kireç dökerek maddi hasar veren iki çocuk Soma Emniyet güçleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonrası yakalandı.

Soma Kurtuluş Mahallesi İkiz Sokak civarında bulunan araç ve motosikletlerin her birine maddi hasar veren 14-15 yaşlarındaki iki çocuk, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Yaklaşık 1 aydan beri aralıklarla İkiz Sokakta bulunan araç ve motosikletlerin üzerine sönmüş kireç tozu döken çocuklar güvenlik kameralarınca tespit edildi. Gerekli şikayetlerin yapıldığını dile getiren araç sahipleri, şahısların bir an önce yakalanmasını talep etmişlerdi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler ve araştırmalar sonrası olayları yapan iki çocuğu tespit ederek yakalandı. Emniyete götürülen iki çocuk hakkında işlem başlatılarak ifadelerinin alınması için Soma Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildi.