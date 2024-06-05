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Araçta gaz sızıntısı alarmı

Araçtan yayılan gaz kokusu paniğe yol açtı

TOKAT - Tokat'ta park halindeki bir araçtan yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Mithat Paşa Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olay, vatandaşların duyarlılığı sayesinde olası bir faciayı önledi. Park halindeki Fiat marka bir araçtan yayılan gaz kokusunu fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Durum Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine hızlıca olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, güvenlik amacıyla caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Aracın pencereleri açılarak gaz sıkışması önlenirken, itfaiye ekipleri olası bir patlama riskine karşı hazır bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen tamir ustası, aracın gaz deposundaki sızıntıyı keserek tehlikeyi bertaraf etti. Erken ve etkili müdahale, büyük bir felaketin önüne geçti.