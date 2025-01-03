Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl Asayiş Şube ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma kapsamında hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Mehmet E.(24)'yi yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aranan Hırsız İnegöl'de Yakalandı - Son Dakika
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